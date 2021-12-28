Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости COVID-19 в 76 регионах России

Специалисты Роспотребнадзора смогли зафиксировать снижение заболеваемости коронавирусом в большинстве российских регионов.

Глава ведомства Анна Попова рассказала, что снижение заболеваемости коронавирусом в России идет уже семь недель и фиксируется в 76 регионах страны. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11% ниже, чем неделей раньше.

«К новогодним праздникам мы подходим со стабилизирующейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу», — пояснила Попова.

Напомним, одним из наиболее эффективных способов формирования коллективного иммунитета к COVID-19 является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.