Постпред России при ЕС назвал пострадавших от задержки «Северного потока-2»

Задержка с сертификацией газопровода «Северный поток — 2» в конечном итоге ударит по европейскому потребителю. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн-брифинге в МИА «Россия сегодня».

По его словам, в результате затягивания бюрократических процедур, страдают сами европейцы, которым приходится больше платить за российский газ.

Невские Новости / Юлия Медведева

Две нитки газопровода пролегают по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Их совокупная мощность — 55 млрд кубометров в год. В сентябре все строительные работы были закончены. Однако запуск приостановили из-за новых требований европейского законодательства по сертификации. Немецкие СМИ пишут, что процесс получения документов может занять несколько месяцев.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США и Украина. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок от партии «Зеленые» заявила о большой роли «СП-2» для геополитики. Россия неоднократно подчеркивала, что газопровод — исключительно экономический проект.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что со стороны Европы глупо мешать запуску «Северного потока — 2», так как поступление дополнительных объемов газа позволило бы снизить цену на топливо, которая с октября бьет исторические рекорды.