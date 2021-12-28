Политолог Простаков: власти Петербурга дождались полного износа теплотрасс

Приход в Санкт-Петербург сильных холодов традиционно сопровождается прорывом теплосетей. Ситуацию прокомментировал эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

По его словам, эта проблема назревала долгие годы. Компании, которые получили в свои руки сферу ЖКХ, предпочитали просто получать прибыль, не пытаясь хотя бы поддерживать теплосети в рабочем состоянии. В конечном итоге такой подход привел к той ситуации, которую мы имеем на текущий момент времени.

«Именно городское руководство влияет на тарифы, условия использования коммунальных сетей и может многое изменить даже в не очень благоприятных условиях. В Санкт-Петербурге же дождались самого худшего — почти полного износа теплотрасс и массовых аварий на них», — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Стоит отметить, что Санкт-Петербург страдает не только от подобных проблем. Руководство города во главе с Александром Бегловым, откровенно говоря, не подготовилось к зимнему периоду. Бесконечная наледь и неубранный снег ежедневно сковывают город в десятибалльных пробках и провоцируют десятки аварий.