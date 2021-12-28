Нагнетание антироссийской истерии со стороны западных СМИ вызвало неожиданную реакцию у читателей таблоида Daily Mail. Простые британцы неожиданно встали на сторону президента России Владимира Путина и раскритиковали политику ЕС и США.

Британцы забили тревогу после того, как осознали, какой хитрый контрудар нанесла Россия по позициям Запада в преддверии переговоров по гарантиям безопасности. Интернет-пользователи осознали, что Москва не намерена прибегать к агрессивной политике, в которой ее пытается уличить коллективный Запад, а отстаивает свои интересы точно так же, как отстаивали США во времена Карибского кризиса. Однако сейчас у Вашингтона и Брюсселя не хватит силы воли признать этого, констатируют читатели.

«Путин не виноват. Это полностью вина идиотов из Вашингтона. Россия не хочет нападать на Украину, однако США хотят, чтобы она сделала именно это», — восклицает BowDownAndKissDeRing.

«Путин фактически следует примеру американцев. Они были готовы начать войну, лишь бы только отогнать Советы подальше от Кубы, и я сомневаюсь, что они позволили бы России разместить ракеты в Венесуэле или любой другой приграничной стране», — отметил swissinlondon.

С другой стороны, некоторые пользователи не могли не поднять панику из-за ослабившихся позиций коллективного Запада во всем мире. Если дело дойдет до открытого противостояния, оказать сопротивление Москве будет решительно невозможно, сетуют комментаторы.

«Мы размякли, мы связаны по рукам и ногам догмами о правах человека, раскаянием насчет исторической несправедливости и мантрами о разнообразии и инклюзивности», — констатировал Streicher.

Высказывания британцев были приурочены к заявлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Российский дипломат отметил, что ситуация накануне переговоров по гарантиям безопасности напоминает преддверие Карибского кризиса, когда человечество оказалось на грани ядерной войны.