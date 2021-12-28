МИД Украины указал на разногласия с Китаем по ряду политических вопросов

Киев и Пекин имеют расхождения по некоторым пунктам в политической сфере, убежден министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Недавно официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь указал на приверженность государства справедливой и объективной позиции по Украине. Поднебесная выступает за урегулирование ситуации с помощью диалога, отметил дипломат. Кулеба также оценил отношения Киева с Пекином, обратив внимание на высокий уровень торговых отношений.

«В то же время у нас есть разногласия с Китаем в видении ряда политических вопросов, и мы это признаем и соответственно строим свою политику», — подчеркнул министр в интервью с агентством «РБК-Украина».

Ранее Кулеба оценил возможность изменения «нормандской четверки». На данный момент не идет разговора о каком-либо пересмотре формата, считает дипломат.