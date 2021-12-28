Петербургские врачи продолжают принимать пациентов с обморожениями из-за низких температур

Жители Петербурга продолжают получать серьезные травмы из-за морозов этой зимой. За последний месяц госпитализированы с обморожениями почти 30 человек.

В этом году несколько мощных циклонов принесли в город на Неве сильные морозы. В некоторые дни декабря температура воздуха на градусниках Петербурга опускалась до отметки в −20 градусов. Такие погодные условия негативно отразились на ситуации с травмами.

Как рассказали сотрудники НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, только за прошедшие выходные медики приняли шесть человек с обморожениями. Всего за месяц их было 27, передает «Фонтанка».

«На отделении термических поражений (ожоговое) сейчас — 24 человека с отморожениями», — отметили в НИИ.

Также травмоопасную ситуацию для горожан создали снегопады, которые не переставали идти весь первый месяц зимы. Осадки привели к созданию массивных сугробов в городе, которые коммунальные службы не считают нужным убирать. Местные жители винят в непростой ситуации администрацию Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым.