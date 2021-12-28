Осужденного Навального сняли с учета как склонного к побегу

Алексея Навального сняли с учета как склонного к побегу, заявил представитель колонии во время судебного заседания.

Несколько недель назад осужденный основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) подал очередной иск к администрации ИК-2 «Покров» во Владимирской области. Заявление поступило в Петушинский районный суд.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России