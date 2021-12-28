Директор цирка Никулина раскритиковал обращение зрительницы в прокуратуру

Художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал, что его вызвали правоохранительные органы из-за проверки по жалобе зрительницы.

Посетительница цирка была возмущена отказом пустить ее на представление без QR-кода или ПЦР-теста. Недовольная зрительница обвинила руководство учреждения в ущемлении прав, на что отреагировал Никулин.

«Прокуратура обязана принять заявление. Псих она, не псих — нет такого правила. Они принимают заявление. И нужно ответить на заявление, такая процедура бюрократическая. Иначе им сверху скажут: "Почему вы не реагируете?" Поэтому нужно прийти, написать бумагу-объяснение: почему, отчего, как и что», — объяснил сын народного артиста СССР Юрия Никулина News.ru.

Директор цирка добавил, что процедура входа на массовые мероприятия по QR-кодам является стандартной не только для России, но и Европы. Художественный руководитель подчеркнул, что в результате проверки прокуратура не выявила никаких нарушений.