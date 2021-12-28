Сердечный приступ оборвал жизнь младшего брата легендарного Диего Марадоны

Младший брат легендарного Диего Марадоны Уго Марадона умер от сердечного приступа. Мужчина скончался в Неаполе на 53-м году жизни, сообщает издание Sportmediaset.

Согласно имеющейся информации, в момент приступа брату знаменитого футболиста пытались оказать помощь более ста медицинских работников. Несмотря на усилия врачей, спасти Уго Марадону не удалось.

Напомним, что Уго Марадона тоже был футболистом, начав играть в «Наполи» с 18 лет. Спортсмен также успел поиграть за несколько итальянских клубов, венский «Рапид», а также команды Венесуэлы и Японии. Последнее время брат легендарного Марадоны тренировал юношеские команды.