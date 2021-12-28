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Сердечный приступ оборвал жизнь младшего брата легендарного Диего Марадоны

Происшествия
Сердечный приступ оборвал жизнь младшего брата легендарного Диего Марадоны

Младший брат легендарного Диего Марадоны Уго Марадона умер от сердечного приступа. Мужчина скончался в Неаполе на 53-м году жизни, сообщает издание Sportmediaset.

Согласно имеющейся информации, в момент приступа брату знаменитого футболиста пытались оказать помощь более ста медицинских работников. Несмотря на усилия врачей, спасти Уго Марадону не удалось.

Напомним, что Уго Марадона тоже был футболистом, начав играть в «Наполи» с 18 лет. Спортсмен также успел поиграть за несколько итальянских клубов, венский «Рапид», а также команды Венесуэлы и Японии. Последнее время брат легендарного Марадоны тренировал юношеские команды.

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