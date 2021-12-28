Эксперт Панов оценил перспективы развития МСП в России

Предстоящий год может стать не только временем надежд, но и периодом для новых опасений. На положение предприятий малого и среднего бизнеса может повлиять возможное введение коронавирусных ограничений, заявил депутат ЗакСа Петербурга Дмитрий Панов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ранее объявил, что деловой климат в РФ в уходящем году стал более благоприятным, чем в прошлом. Так, число компаний, нанимающих новых сотрудников, увеличилось на 4,5%. При этом доля предприятий, увольняющих работников, сократилась на 3,5%.

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов в эфире медиацентра «Патриот» поделился своим видением событий уходящего года. В том числе он подтвердил слова ведущего, что инфляция и цены на продовольственные и непродовольственные продукты стали первостепенными трендами.

«Люди дела, которым не все равно, они объединяются в различные группы, союзы. Одним из которых является "Деловая Россия". За 2021 год было создано достаточно много консультативных органов, никогда у предпринимателей не было столько возможностей встретиться с первыми лицами. Еще важный тренд — открытость Роспотребнадзора», — добавил парламентарий.

Эксперт также перечислил основные бизнес-отрасли, которые стали популярными в 2021 году. По его словам, лидирующие позиции занимают предприятия с цифровыми технологиями, строительная, нефтегазовая отрасль, а также фармацевтика.