Исследователи опубликовали пророчество Ванги о полном разрыве отношений России и США в 2022 году

Будущий 2022 год обернется для России и Соединенных Штатов сложностями в отношениях. Соответствующее заявление сделали исследователи из Болгарии, которым удалось расшифровать новые предсказания знаменитой провидицы Ванги.

По их данным, зловещее пророчество Ванги об отношениях России и США в 2022 году гласит, что Москву и Вашингтон ждет полный разрыв связей. Однако холод между ними продлится недолго — после 2022-го взаимодействие двух государств возобновится, подчеркнули болгарские исследователи.

Также эксперты предупредили, что в следующем году из-за климатических перемен человечество столкнется с новым — сибирским — вирусом. По их словам, он продолжительное время «спал» в вечной мерзлоте.

Предсказавшая смерть Сталина Ванга была уверена, что в 2022 году во многих уголках Земли люди познают сильную жажду, отметили исследователи. В Болгарии рассказали, что индийцы, по мнению предсказательницы, будут голодать из-за последствий страшной жары в Индии.

Ранее сообщалось, что известный провидец Нострадамус сделал страшный прогноз всему миру. По словам французского астролога, на Земле настанет тьма, которая повлечет за собой климатические катастрофы и приведет к военным конфликтам.