Нужны деньги и контроль. Почему хромает «вкус и стиль» хозяина Смольного

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила дополнительный параметр для оценки эффективности работы губернаторов и мэров — «вкус и стиль». Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам работы Совета Федерации в осеннюю сессию.

«Если ты мэр, если ты губернатор, ты за все отвечаешь, в том числе за красоту и комфортность среды, в которой живут люди», – подчеркнула Матвиенко.

В связи с этим председатель верхней палаты парламента вспомнила годы работы губернатором Санкт-Петербурга (2003 - 2011). Матвиенко заявила, что за это время из центра города убрали все большие рекламные баннеры, заменили остановки, а также возродили в Северной столице комитет по благоустройству и озеленению.

Прошло десятилетие и нынешний хозяин Смольного Александр Беглов едва ли может претендовать на высокую оценку в части «красоты и комфортности среды»: на головы прохожих со старинных зданий падают ледяные глыбы, куски штукатурки или целые балконы.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Так, в середине декабря куски штукатурки размером с кирпич отломились от доходного дома Дыренкова (№46/8 по 4-й Советской улице) и отправили на больничные койки сразу двоих — майора и подполковника полиции.

Весной на оживленном Невском проспекте лепнина пробила голову мужчине. Спустя всего несколько дней на Московском проспекте часть фасада дома обрушилась на коляску с двухлетним ребенком. Малыш получил сотрясение мозга и перелом носа. А еще через месяц в больницу доставили женщину с Малой Морской улицы — она тоже попала под «камнепад по-питерски».

В том, что прогулки по культурной столице стали сопровождаться риском для жизни, виноваты не столько управляющие компании (УК) или ТСЖ, которые отвечают за обслуживание домов, сколько городские власти, которые не могут должным образом выстроить контроль и обеспечить финансирование. Об этом «Политике Сегодня» заявила руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге, независимый эксперт Алла Бредец.

Федеральное агентство новостей /

По ее словам, большинство исторических зданий Петербурга не видели ремонта на протяжении десятилетий. Дело в том, что памятники архитектуры (коими являются большинство домов в центре города) требуют применения особых технологий и, как следствие высококвалифицированных кадров. Стоимость капремонта в таком случае возрастает в 2,5, а то и в 4 раза. Но таких денег ни у управляющих компаний, ни у жильцов попросту нет.

«В результате даже те дома, которые были отремонтированы со старта программы капремонта в 2014 году, на сегодняшний день снова нуждаются в ремонте. УК, ссылаясь на отсутствие денежных средств, максимум что может сделать — это обстукивать фасады в рамках подготовки к отопительному сезону и вешать защитную сетку опять же за деньги собственников. А она не может уберечь пешеходов и не сохраняет фасад», – констатировала глава контролирующей организации.

gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

При этом чиновники, как выразилась Бредец, «кичатся» многомиллиардными субсидиями на капремонт, которые ежегодно выделяются из городского бюджета в целях якобы сдерживания тарифов для населения. Но и здесь лукавство, утверждает эксперт.

На самом деле почти в каждом многоквартирном доме есть помещения, принадлежащие Смольному. Они располагаются на первых этажах, в подвалах и на чердаках. Однако взносы на капремонт город-собственник управляющим компаниям и ТСЖ не отчисляет. Если бы так происходило, размеры «многомиллиардных субсидий», наверняка, сократились бы в разы и перестали быть поводом для гордости властей, считает собеседница «ПС».

«К сожалению, деньги наш город самодостаточный от федералов никогда не получал. Санкт-Петербургу нужны дополнительные деньги и регламент, который будет жестко следить за качеством выполняемых работ. Нужен серьезный контроль. Может быть даже какая-то контрольно-счетная комиссия, которая будет следить не только за реализацией адресной программы, но и туда ли вообще были использованы деньги. Соответствие смет фактически выполненным работам на сегодня осуществляет все тот же Фонд капремонта. Получается, что он сам участвует в формировании программы, сам отыгрывает конкурсы и выбирает подрядчиков, сам контролирует их и принимает работы», – объяснила Бредец.

/ Pr Scr yandex.ru/maps

В 2022 году запланирован капитальный ремонт 25 фасадов домов. Всего в программу вошли 250 жилых памятников архитектуры.

«Но это такая кроха. Если в доме не найдется назойливой мухи, которая будет предъявлять претензии фонду, а фонд потом подрядной организации, дом так и будет обрушаться. УК через какое-то время опять за счет денег собственников начнет латать фасад», – резюмировала независимый эксперт.

Бредец считает, что городские власти должны решиться на крик о помощи к федеральному центру. Но для этого нужно признать, что ситуация вышла из под контроля. И уже давно.

Ранее первый секретарь петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил Беглову «снести по-сталински» весь сектор ЖКХ в Смольном. Но и здесь дороги ведут в Москву — ведь за новыми квалифицированными кадрами обращаться нужно именно туда.