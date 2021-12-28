Постпред России при ЕС Чижов назвал политическим вопрос о сертификации «СП-2»

Вопрос о сроках сертификации трубопровода «Северный поток — 2» носит сугубо политический характер, уверен постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

На данный момент проект проходит процедуру одобрения немецким регулятором. По информации прессы из Германии, процесс может занять несколько месяцев. Чижов в ходе организованного МИА «Россия сегодня» телемоста прокомментировал ситуацию с «СП-2».

«Я считаю, что вопрос о сроках сертификации это прежде всего политический вопрос, никакой он не технический, не юридический», — пояснил постпред РФ.

Ранее президент России Владимир Путин назвал глупыми споры в Европе по запуску «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что дополнительные поставки газа могли бы понизить цену на голубое топливо и для Украины.