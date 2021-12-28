Власти Липецка в начале 2022 года выберут подрядчиков для реновации центра города

Глава Липецка Евгения Уваркина в ходе пресс-конференции рассказала о планах по реализации Комплексного развития территорий (КРТ) в городе.

По словам Уваркиной, в первом квартале 2022 года планируется проведение торгов с целью определения подрядчиков для выполнения работ по реновации центра города. Территориально речь идет о четырех участках. Один находится в районе улиц Нестерова — Гагарина — Качалова, второй ограничен улицами Франко и Ушинского, третий относится к улице Спиртозаводской, еще один ограничен улицами Радиаторная и Калинина, сообщают «Питерские заметки».

Как уверяет Уваркина, липецкие власти уже проработали всю необходимую нормативно-правовую базу для реализации проектов в рамках КРТ. При этом работами по реновации планируется охватить городскую территорию площадью свыше 18 га.