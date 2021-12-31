Топ-5 плохих мальчиков, или Какие губернаторы не заслужили подарков Деда Мороза

В этом году они были плохими мальчиками, поэтому вместо подарков заслужили лишь угольки. Так вполне мог подумать Дед Мороз, если бы интересовался российской региональной политикой. Увы, в ней царят чудеса иного порядка и редко торжествует добро. На основании экспертных оценок «Политика Сегодня» определила пятерку худших губернаторов, чьи решения редко сочетались с духом праздника.

Самый красивый губернатор, по версии зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, глава Орловской области и член КПРФ Андрей Клычков окопался в глубоком тылу «Национального рейтинга», на 85-м месте. Вероятно, только харизмой можно объяснить его политическую живучесть. Не так давно регион сотряс очередной коррупционный скандал: как по волшебству растворились 180 млн рублей при реконструкции Красного моста в Орле. И это только одна неприятная история в послужном списке «красного» управленца.

politexpert.net / Аврора Зорина

Ранее губернаторская креатура — глава орловской администрации Юрий Парахин — бросил тень на своего патрона, решив построить дорогу к своему особняку за бюджетый счет, помощник губернатора Сергей Лежнев попал в очередную некрасивую историю, оскорбив медика, а сам Клычков на фоне убитых здравоохранения и дорог раздражает подписчиков ловлей сверчков для хамелеона.

Еще один представитель системных коммунистов — глава Республики Хакасия Валентин Коновалов расположился на строчку выше своего сопартийца. В минувшем году в отставку 34-летнего управленца не отправлял разве что ленивый. Будучи бенефициаром протестного голосования 2018 года и не обладая достаточным федеральным ресурсом по сравнению со своими «системными» коллегами, Коновалов превратился в самого критикуемого регионального лидера.

vk.com / Валентин Коновалов

За три года регион так и не смог выпутаться из долгов, а Коновалов — реализовать намерения украсить столбы коррупционерами и принудить олигархов поделиться доходами с хакасским бюджетом. Вместо этого жители получили драконовские антиковидные меры с вишенкой на торте в виде комендантского часа. Основания подозревать коммуниста в эксплуатации доверия граждан и экспроприации их средств были и ранее — еще в 2019 году он наградил себя и своих подчиненных изрядной прибавкой к пенсии. И это на фоне сложного социально-экономического положения дотационной республики. Неизвестно, что подумал на сей счет Дед Мороз.

facebook.com / Бату Хасиков

Глава Калмыкии Бату Хасиков чуть ли не в начале своего правления свернул не в ту степь. Вот уже два года шестикратный чемпион мира по кикбоксингу не может совладать с местными элитами. Резкое неприятие вызвало решение новоиспеченного республиканского главы продвинуть в мэры Элисты донецкого «варяга» Дмитрия Трапезникова — бывшего руководителя самопровозглашенной ДНР. Якобы его кандидатуру лоббировал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, на уговоры которого поддался Хасиков. С мэром из ДНР отношения у Хасикова тоже не заладились, ряд Telegram-каналов сообщал, что глава республики вспомнил бойцовское прошлое, за что-то рассердившись на Трапезникова. Последний все отрицал. Разговоры об отставке Хасикова в экспертном сообществе — чуть ли не перманентное явление, по некоторым свидетельствам в республике процветает кумовство и дележка госсобственности. Глава Калмыкии расположился на 83-ей строчке в упомянутом рейтинге.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Алтайское разнотравие, похоже, обещало стать чуть ли не единственным способом поправить здоровье после того, как министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко вошел во вкус с махинациями на закупках медицинских товаров. К счастью, греть руки за народный счет чиновнику долго не пришлось — он был разоблачен вместе с подельником. Следователи особо не церемонились и недипломатично заявили, что в правительстве действовала ОПГ, бравшая деньги с бизнеса. Несложно представить репутационные издержки от такого заявления для республиканского главы Олега Хорохордина. Заручиться поддержкой элит тоже не удалось — депутаты Эл Курултая пытались инициировать беспрецедентную процедуру импичмента главе региона. Хорохордину вменяли «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей», но он устоял. Депутатам не хватило голосов. Недовольны Хорохординым были не только народные избранники, но и рядовые жители, у которых возникли вопросы к его выступлению по случаю 265-летия вхождения алтайского народа в состав России. Глава Республики говорил медленно и заикался. Граждане предположили, что первое лицо опьянил отнюдь не горный воздух.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Губернатор Петербурга Александр Беглов в упомянутом рейтинге выглядит чуть ли не топовым российским управленцем, однако последние недели эксперты не исключали, что его репутация крепкого хозяйственника растает в одночасье в связи с безалаберной уборкой снега. О том, что ситуация на улицах Северной столицы критическая, трубят не только рядовые горожане, но и знаменитости. Музыкант Александр Розембаум в Instagram назвал происходящее «беспределом», народный артист России Иван Краско подписал письмо в адрес президента РФ с жалобой на качество уборки снега, дизайнер Артемий Лебедев охарактеризовал бездействие коммунальных служб матом. По мнению сына известной петербургской писательницы, за подобную работу столичный градоначальник Сергей Собянин «был бы уволен уже завтра». Однако же Беглов пока продолжает занимать Смольный и распекать коммунальщиков. Ранее он заявил о недопустимости «разгильдяйства и безответственности», а также выразил заботу о новогоднем настроении петербуржцев.