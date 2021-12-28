Врач Колесникова посоветовала безопасную альтернативу традиционным новогодним блюдам

Традиционные новогодние блюда, в том числе оливье и холодец, могут быть опасны для здоровья, поэтому нужно выбрать безопасную альтернативу. Об этом рассказала заведующая вторым терапевтическим отделением Московской областной больницы им. профессора Розанова В.Н. Мария Колесникова.

По словам специалиста, в качестве горячих блюд лучше приготовить запеченную в духовке рыбу и морепродукты или мясо птицы. Однако если планируется запекать, тушить или отваривать, то только без использования масла и майонеза, которые вредны для организма.

«Важно не есть все, что появилось на столе. Выберите то, что хотите попробовать», — цитирует Колесникову Общественная Служба Новостей.

Кроме того, врач посоветовала для безопасной заправки салатов применять греческий йогурт с нейтральным вкусом. Также в блюдо можно добавить какие-нибудь специи, например, лимонный сок и чеснок.