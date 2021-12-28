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Путин назвал вакцину «Спутник V» эффективной против «Омикрона»

Общество
Путин назвал вакцину «Спутник V» эффективной против «Омикрона»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна против нового штамма «Омикрон», заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что двухкомпонентный препарат «Спутник V» демонстрирует высокий уровень нейтрализации омикрон-штамма. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследований медиками в институте имени Гамалеи, рассказал президент.

«Спутник V» является первой зарегистрированной в мире вакциной против коронавируса. Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами. Сделать прививку можно в медучреждениях и мобильных пунктах страны.

#путин #коронавирус #Спутник V