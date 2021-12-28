Политолог Кедми заявил о страхе Запада признать свое поражение на Украине

Власти западных стран завязли в украинском конфликте и не знают, как из него выбраться. Такое заявление сделал бывший глава израильской разведки «Натив», политолог Яков Кедми, передает Novorosinform.

Эксперт считает, что Запад проиграл борьбу за влияние на Киев и не хотят принимать этого факта. Он также уточнил, что иностранные элиты не могут отказаться от проблемы под названием «Украина», поскольку вкладывались в нее со времен президентства Виктора Ющенко.

«Они находятся в совершенно безвыходном с их точки зрения положении и не знают, как избавиться от этого наказания, которое называется "Украина"», — заявил Кедми.

Политолог уверен, что США будут затягивать конфликт всеми доступными способами, пока все не решится само, без особых усилий со стороны Запада.

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Кедми также напомнил, что лидеры европейских стран избегают какой-либо конкретики при обсуждении украинского кризиса и отпускают лишь дежурные заявления.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина движется к полному разрушению экономики, а сам процесс распада государства будет похож на то, что происходило в Афганистане летом 2021 года. Он также отметил, что украинское общество уже доведено до нищеты и бесправия. Такая ситуация, подытожил он, может «полыхнуть» в любой момент, и тогда миллионы граждан превратятся в беженцев, которые будут искать приют.