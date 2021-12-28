Политолог Кедми заявил о страхе Запада признать свое поражение на Украине

Власти западных стран завязли в украинском конфликте и не знают, как из него выбраться. Такое заявление сделал бывший глава израильской разведки «Натив», политолог Яков Кедми, передает Novorosinform.
Эксперт считает, что Запад проиграл борьбу за влияние на Киев и не хотят принимать этого факта. Он также уточнил, что иностранные элиты не могут отказаться от проблемы под названием «Украина», поскольку вкладывались в нее со времен президентства Виктора Ющенко.
«Они находятся в совершенно безвыходном с их точки зрения положении и не знают, как избавиться от этого наказания, которое называется "Украина"», — заявил Кедми.
Политолог уверен, что США будут затягивать конфликт всеми доступными способами, пока все не решится само, без особых усилий со стороны Запада.
Кедми также напомнил, что лидеры европейских стран избегают какой-либо конкретики при обсуждении украинского кризиса и отпускают лишь дежурные заявления.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина движется к полному разрушению экономики, а сам процесс распада государства будет похож на то, что происходило в Афганистане летом 2021 года. Он также отметил, что украинское общество уже доведено до нищеты и бесправия. Такая ситуация, подытожил он, может «полыхнуть» в любой момент, и тогда миллионы граждан превратятся в беженцев, которые будут искать приют.