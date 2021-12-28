Путин назвал создание СНГ в 1991 году оправданным шагом

Создание Содружества Независимых Государств было, несомненно, оправданным шагом. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам Путина, в РФ за прошедшие годы обстановка радикально поменялась. Об этом он рассказал на неформальной встрече Содружества Независимых Государств, которая проходит во вторник в Санкт-Петербурге.

«Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», — сказал глава российского государства.

Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем, добавил Путин.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Северную столицу для того, чтобы встретиться с лидерами стран — участниц Содружества Независимых Государств. Об этом сообщило агентство «БелТА».