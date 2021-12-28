Пойманного с тушей лося депутата Рашкина лишили водительских прав

Саратовский областной суд лишил Валерия Рашкина прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования.

«Вынесено постановление о назначение к административному наказанию в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год и шесть месяцев и штраф в сумме 30 тысяч рублей», — подтвердила помощник судьи в интервью представителям СМИ.

Решение было принято 27 декабря, дело рассматривалось в закрытом режиме. Напомним, что ночью 29 ноября Рашкин вместе со своим знакомым на служебном автомобиле был остановлен сотрудниками комитета охотхозяйства области в Лысогорском районе. В багажнике машины лежала разделанная туша лося. Остановившие чиновника сотрудники ГИБДД отмечают, что он был пьян и отказался от медосвидетельствования.