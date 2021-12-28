Нелегальных трудовых мигрантов смогут выдворить из России с 1 января

Иностранные граждане, которые незаконно находятся на территории России, могут быть выдворены из страны с 1 января 2022 года.

По данным МВД, введенные президентом Владимиром Путиным меры для трудовых мигрантов заканчиваются 31 декабря этого года. Отмечается, что с марта 2020 года свыше 7 миллионов иностранцев получили документы, разрешающие работу в России.

«В ведомстве обращают внимание, что с 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — сказано в сообщении ведомства.

В прошлом году российское гражданство получили 563 342 иностранца. Об этом сообщается в сводке МВД по миграционной ситуации. Кроме того, выросло число поставленных на миграционный учет людей.