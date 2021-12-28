Премьер Эстонии Каллас заявила, что разговаривает на русском языке во время поездок на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас разговаривает на русском языке при посещении Украины. Об этом рассказала сама политик.

Председатель эстонского правительства призналась, что не решится дать интервью на русском. Каллас объяснила это недостаточным знанием языка. Может сложиться впечатление о некомпетентности политика, отметила премьер.

«Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», — цитирует Каллас портал ERR.

Премьер Эстонии добавила, что ее обучала «прекрасная учительница» русского языка.

На Украине ранее произошел языковой скандал. Украинская ассоциация футбола оштрафовала клуб «Верес» за интервью на русском, информирует телеканал «360».