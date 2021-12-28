Верховный суд принял решение ликвидировать международный «Мемориал»

Международное общество «Мемориал» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) было ликвидировано по решению Верховного суда РФ. В настоящий момент судья зачитывает постановление судебной инстанции.

Ликвидированная организация специализировалась на исследованиях политических репрессий в СССР. Напомним, что международный «Мемориал» был признан иноагентом в 2016-м году. Также в России действует правозащитный центр «Мемориал» (признан иноагентом с 2014 года). Материалы о его ликвидации в настоящий момент тоже рассматриваются в суде. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится завтра в Московском городском суде.

Ранее стало известно, что иск Генпрокуратуры о ликвидации международного общества «Мемориал» поддержали Роскомнадзор и Минюст. Ведомства озвучили свои позиции по данному вопросу в ходе прений сторон в Верховном суде.