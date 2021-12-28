Политолог Гигин: решение Лукашенко о новой Конституции обернулось ударом по планам Польши

Обновленный проект Конституции Республики Беларусь, выставленный на публичное обсуждение президентом Александром Лукашенко, ставит крест на планах Польши развернуть против Минска гибридную войну. Таким мнением поделился политолог Вадим Гигин.

Как отметил эксперт, один из ключевых инструментов вмешательства Варшавы в дела восточного соседа — это попытки провести на руководящие посты собственных ставленников, как правило имеющих тесные связи с Польшей, вплоть до вида на жительство. Теперь подобные усилия будут тщетны, объясняет политолог: одно решение Лукашенко «обнулило» надежды поляков. Им оказался конституционный запрет на участие в выборах людям с видом на жительство или гражданством другой страны.

По мнению Гигина, этот шаг носит конкретно антипольский характер. На протяжении долгих лет Варшава раздавала желающим так называемые «карты поляка», по которым можно было претендовать на гражданство и гарантированно получить право на неограниченный въезд в ЕС. После этого политически активные граждане проходили идеологическую обработку и возвращались в Белоруссию фактически в качестве иностранных агентов. Новая конституция значительно усложнит Польше жизнь, заключает политолог.

«Эта реформа бьет именно по планам Польши. Известно ведь, что десятки, а то и сотни тысяч белорусов получили эту карту. Варшава вела масштабную подрывную работу. Лукашенко ее просто обесценил. Теперь будет так — получил карту поляка, можешь не мечтать о политической карьере. Карта поляка — это прямое гибридное оружие против Белоруссии. Они же не раздают ее в Германии, к примеру. Это способ продвижения идеи полонии. На Александр Лукашенко не дал развить эту работу буквально одним решением разрушив мечты Польши о возрождении Речи Посполитой за счет наших территорий. Это был последний удар по враждебным планам», — объяснил Вадим Гигин.

Голосование по поправкам к Конституции Республики Беларусь назначено на февраль 2022 года. Проект обновленного основного закона страны содержит ряд нововведений: вводит ограничения на количество президентских сроков, провозглашает Всебелорусское народное собрание высшим представительным органом власти, а также реформирует выборное законодательство.