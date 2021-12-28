Генпрокуратура РФ обвинила организацию «Мемориал» в реабилитации пособников нацистов

Генеральная прокуратура России обвинила международное общество «Мемориал» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) в реабилитации пособников нацистов во времена ВОВ. По информации правоохранителей, организация формирует лживый образ Советского Союза.

«Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников. Наверное, потому что за это кто-то платит», — поделился представитель ГП Алексей Жафяров.

По его словам, общество «Мемориал» продолжает игнорировать их обращения о признании кого-либо жертвой репрессий. Помимо этого, организация активно продолжает искажать историю ВОВ.

Генпрокуратура РФ направила 11 ноября требование об их ликвидации в Верховный суд. Причиной тому стало неоднократное нарушение закона об иноагентах.