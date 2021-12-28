Минюст и Роскомнадзор поддержали ликвидацию организации «Мемориал»

Министерство юстиции и Роскомнадзор поддержали иск Генеральной прокуратуры о ликвидации «Мемориала» (внесен в реестр НКО-иноагентов).

Адвокат организации Генри Резник назвал иск Генпрокуратуры безосновательным. При этом представитель Роскомнадзора заявила, что представленные на суде доказательства «подтверждают обоснованность» иска прокуратуры. Минюст также выступил за ликвидацию «Мемориала».