Минюст и Роскомнадзор поддержали ликвидацию организации «Мемориал»

Министерство юстиции и Роскомнадзор поддержали иск Генеральной прокуратуры о ликвидации «Мемориала» (внесен в реестр НКО-иноагентов).
Адвокат организации Генри Резник назвал иск Генпрокуратуры безосновательным. При этом представитель Роскомнадзора заявила, что представленные на суде доказательства «подтверждают обоснованность» иска прокуратуры. Минюст также выступил за ликвидацию «Мемориала».
«Хотелось бы также обратить внимание на основания из иска — грубость и неоднократность нарушений законодательства. Нам кажется, что неоднократность убедительно доказана и не подвергается сомнению», — сообщил представитель Минюста.