Представители «Отрядов Путина» рассказали, что ждет россиян в 2022 году

Известные «Отряды Путина» рассказали россиянам о будущем в 2022 году для каждого знака гороскопа на своем YouTube-канале.

Предсказания касались совершенно разных сфер жизни: от здоровья и успехов в работе до любовных интриг.

Одним из первых выступил участник, рожденный под знаком Тельца. Он пожелал россиянам в следующем году здоровья, силы и бодрости.

Знаменитая «рыжая бабушка» из «отрядов» Людмила Барилко твердо и четко заключила, что «все Девы разных возрастов по гороскопу выйдут замуж». К ней присоединилась другая участница, которая предсказала Близнецами встречу со своей второй половинкой, а также отметила, что представителей этого знака в 2022 году главное быть счастливыми и доброжелательными.

Участники заметили, что у Скорпионов всегда все отлично, а в новом году все будет «просто великолепно». В заключение гороскопа на 2022 год одна из активисток постаралась обнадежить тех, кто не очень уверенно чувствует себя в «океане жизни»:

«Рыбы в следующем году найдут свою волну и как поплывут».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Напомним, что «Отряды Путина» регулярно «взрывают» рунет. Они сжигали чучело коронавируса и Дональда Трампа, уничтожали поп-ит, угрожали Байдену и требовали освободить животных в Анапе после репортажа известного блогера Ильи Варламова.

Ранее звезды шоу «Битва экстрасенсов» рассказали, что ждет Россию в 2022 году. Они спрогнозировали кадровые изменения в правительстве, улучшение благосостояния и стабильность.