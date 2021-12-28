Песков объявил о подготовке контактов России и Ирана на высшем уровне

Организуется взаимодействие Москвы и Тегерана на самом высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Недавно в Иране сообщили о намерении местного государственного лидера Ибрахима Раиси посетить Россию в начале 2022 года. Дмитрий Песков рассказал о работе над визитом зарубежного политика.

«Готовятся российско-иранские контакты на высшем уровне», — подчеркнул представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде объявил, что работа над соглашением между Тегераном и Москвой практически завершена. Документ предполагает всестороннее сотрудничество между сторонами сроком на 20 лет.