Глава Крыма обратился к Путину с просьбой о помощи в связи с делом золота скифов

Вопрос о скифском золоте должен быть урегулирован на уровне руководства государств и министерств, а не взаимодействия между музеями. Об этом в заявлении на имя президента Владимира Путина заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

По словам главы региона, к делу скифского золота должны подключиться Генпрокуратура и Министерство иностранных дел РФ. Туда Аксенов тоже направил соответствующие заявления. По словам чиновника, в нидерландском суде необходим паритет сторон: пока Крым представляют музеи, официальный Киев представлен на государственном уровне. Силы необходимо уровнять за счет подключения со стороны РФ Минюста, Генпрокуратуры и МИД, уверен глава Крыма.

«Я обращался к главе государства, попросил включить представителей Генпрокуратуры в этот процесс <…> в части формирования способа защиты. Подготовил и отправил письма в министерство иностранных дел и министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Этой осенью апелляционный суд Нидерландов присудил отправить скифское золото на Украину. Его решение может быть оспорено в Верховном суде королевства.