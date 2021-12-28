В Госдуме оценили предложение Жириновского сделать новогодние выходные частью отпуска

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить новогодние праздники из-за экстремального скачка смертности, потерь в экономике и роста бытовых преступлений в этот период. Вместо этого, по его словам, стоит дать россиянам возможность присоединить эти дни к своим отпускам.

«Десять дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и тому подобное. <…> Большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время. Не все могут себе позволить. Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается, как сидеть дома и пить», — посетовал он в беседе с РИА Новости.

Взамен всеобщих фиксированных каникул Жириновский предложил разрешить гражданам самостоятельно решать, когда использовать эти выходные. По его мнению, к 28 отпускным дням необходимо добавить еще 15 нерабочих дней.

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«Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — рассуждает лидер ЛДПР.

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что подобный законопроект Жириновский вносил еще несколько лет назад, однако тогда большинство депутатов не одобрило его инициативу.

«Дискуссия, как видите, продолжается, причем, по моим личным опросам, большинство все-таки выступает за длинные выходные, хотя противники тоже есть. И те, и другие граждане имеют право на свою точку зрения — каждый из них по-своему прав. Жириновским была предложена разумная универсальная формула, но она не была поддержана правительством», — отметил замруководителя фракции ЛДПР.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Нилов не исключил, что в будущем формат использования новогодних праздников может быть изменен, однако в любом случае для этого нужно будет вносить соответствующие поправки в трудовое законодательство. На данный момент законопроектов на эту тему в Госдуме нет, сообщил «ПС» депутат.

«Чтобы не было злоупотреблений, стоило бы договориться и найти приемлемое решение на площадке трехсторонней комиссии [по регулированию социально-трудовых отношений — Прим. ред.] с участием всех социальных партнеров правительства, профсоюзной стороны и объединения работодателей. Тогда можно было бы удовлетворить позицию и сторонников, и противников [новогодних каникул]», — резюмировал собеседник издания.

В свою очередь коллега Нилова по думскому комитету Светлана Бессараб выразила мнение, что большинство россиян будет категорически против предложения Жириновского. В разговоре с «Лентой.ру» она указала, что подавляющее число граждан не злоупотребляет алкоголем в этот период, а предпочитает проводить время с семьей, ездить к родственникам или путешествовать.

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В октябре 2017 года Жириновский предлагал отменить новогодние каникулы, сократив зимние празднования до одного дня — 1 января. Тогда он обосновал свою инициативу борьбой со злоупотреблением алкоголя среди населения.

17 декабря этого года президент РФ Владимир Путин призвал россиян соблюдать рекомендации эпидемиологов во время новогодних праздников. Глава государства пошутил, что «после первого тоста все забывают про все меры предосторожности», однако сегодня «не тот случай».

По словам Путина, в настоящее время заболеваемость в России снизилась, но в мире распространяется новый штамм коронавируса. По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране выявили 21 922 случая заражения. При этом полную вакцинацию по состоянию на 24 декабря прошли более 73 миллионов человек.