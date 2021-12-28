Глава Крыма Аксенов приостановил требование об обязательных QR-кодах до 20 января

Требование об обязательном предоставлении QR-кодов приостановили на территории Крыма до 20 января. Решение принял глава республики Сергей Аксенов.

Обязательные QR-коды были введены при посещении общественных мест на фоне распространения коронавирусной инфекции. Теперь жителям и гостям полуострова можно будет не предоставлять свидетельство о завершенном курсе вакцинации или перенесенном заболевании для посещения публичных мест.

Эффективным средством защиты от заражения коронавирусом остается вакцинация. Прививка также снижает вероятность развития тяжелого течения болезни и летального исхода. Процедура организована во всех российских регионах.