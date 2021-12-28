Путин проводит встречу с экс-президентом Казахстана Назарбаевым

Встреча бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с российским лидером Владимиром Путиным началась в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь казахстанского экс-главы.

По его данным, встреча проводится в формате «тет-а-тет».

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин 28 декабря примет участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет в очном формате в Северной столице.

Известно, что белорусский глава государства Александр Лукашенко уже прибыл в город на Неве для того, чтобы встретиться с лидерами стран — участниц Содружества Независимых Государств. Об этом рассказали в информационном агентстве «БелТА».