США надеялись загнать Россию в ловушку с помощью Украины, однако сами оказались в собственной западне. К такому выводу пришел известный режиссер и политический эксперт Карен Шахназаров.

По его мнению, Вашингтон намеревался провернуть антироссийский маневр на подконтрольных Киеву территориях, однако оказался в ловушке, которую сам же и расставил. Во многом это стало возможным благодаря прозорливости Кремля и лично президента Владимира Путина, уверен политэксперт. Своевременная ответная уловка России позволила оставить геополитического оппонента далеко позади.

«Дело в том, что для американцев Украина превратилась в ловушку. В какой-то период им казалось, что Украина станет ловушкой для России, но в результате они попали в нее сами. Мне кажется, что Путин хорошо уловил момент, и на этом строится наша политика в этом вопросе», — раскрыл этот трюк Карен Шахназаров.

Ситуация на Украине станет одной из главных тем переговоров между США и Россией, связанных с заключением соглашения о гарантиях безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Вашингтон уже получил предложения Москвы. Руководитель киевского международного ведомства Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что принятие предложения Кремля будет означать геополитический крах Белого дома.