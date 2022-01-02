Вспомнить все. О чем забывал Байден в 2021 году

Музыкант и шоумен Александр Пушной в бытность ведущим популярной передачи «Галилео» любил повторять: «Знать все на свете нереально» (после чего следовали откровения про недостижимую мечту и признание собственной гениальности).

Спорить с этой установкой сложно, особенно если ты работаешь в Белом доме, противостоишь крепнущему «трампизму» и периодически созваниваешься с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи. Речь, конечно, про американского лидера Джозефа Байдена: коллекция его перлов и оговорок растет быстрее, чем госдолг Соединенных Штатов.

«Политика Сегодня» вспоминает, какие «осечки» позволил себе глава Белого дома в 2021 году, который, если верить астрологам, для Скорпионов ( под этим знаком зодиака и родился 46-й президент США) выдался особенно тяжелым.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Когда слово – оружие

Забот Байдену и правда хватало: примирение с союзниками из Европы, создание AUKUS, разработка плана по восстановлению экономики, разыгравшийся не на шутку остеоартроз от постоянного преклонения перед активистами Black Lives Matter и так далее. Параллельно нужно было решать важнейшие геополитические вопросы, запускать афганцев в тропосферу и «жонглировать» рейтингами, которые так и норовили «пробить дно».

Неудивительно, что на фоне такой нагрузки подчиненные Байдена в его заявлениях по несколько раз «меняли» должность. Больше всего повезло вице-президенту Камале Харрис: за 2021 год она как минимум трижды становилась президентом США и лишь один раз это было законно (пока действующий глава Белого дома находился под наркозом 19 ноября, страной меньше двух часов управляла госпожа Харрис).

Вице-президент избавлялась от надоедливой приставки еще два раза – в марте и декабре, когда 79-летний Байден выступал перед избирателями и конгрессменами. Назвав Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, он как ни в чем не бывало продолжал свой спич.

К слову, через несколько дней после первой «инаугурации» Харрис Байден также отметил ее недюжие интеллектуальные способности.

«Хочу передать слово своему вице-президенту, которая умнее меня», — похвастался демократ.

instagram.com / kamalaharris

Вообще, так называемые спичрайтеры любят готовить для американского президента «минные поля» из труднопроизносимых названий и имен. Чего только стоит речь Байдена на церемонии вручения медалей Почета военнослужащим, воевавшим в Афганистане и Ираке, где он не смог произнести фамилию и имя главы Пентагона Ллойда Остина.

Название новоиспеченного штамма коронавируса «омикрон» тоже не далось главе Белого дома с первого раза, превратившись в «омникрон». На другом мероприятии работники одного из салонов красоты в штате Огайо, которые помогали родственникам записываться на вакцинацию, в речи Байдена оказались сотрудниками «салуна».

Не стоит забывать и про коварную «эскалацию», подстерегающую американского президента на выступлении перед конгрессом, и про таинственного мирового лидера Владимира Владимировича Клутина, который впервые вышел из тени в апреле 2021 года (речь шла о президенте Владимире Путине).

А какая ловушка притаилась за безобидным словом «флаги», команде Джо Байдена и не снилось. Ругая сторонников нацистской идеологии среди соотечественников, глава государства неверно произнес «нацистские флаги» (flags), в результате чего на всю страну прозвучало непечатное обозначение представителей сексуальных меньшинств (fags).

На втором плане

Джо Байден также постоянно пополняет список не самых важных для него фамилий, встреч и наименований, помнить о которых – ниже достоинства президента США. Скажем, кому придет в голову подучить фамилию и имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона перед личной встречей с ним.

???????? 'I want to thank that fella down under.'



???????? President Biden appears to forget the name of Australian PM Scott Morrison ???? pic.twitter.com/2aCUbUBjdz — GB News (@GBNEWS) September 15, 2021

Созваниваясь с вышеупомянутым президентом Путиным несколько недель назад, 46-й президент Соединенных Штатов забыл включить микрофон и в абсолютной тишине махал рукой своему российскому коллеге, беззвучно шевеля губами.

В перечень второстепенных для себя вещей Джо Байден также периодически заносит вопросы от неугомонных журналистов, переспрашивая о предмете разговора несколько раз. Легче всего запутаться, рассуждая о ближневосточных государствах. Так, говоря о «постоянном контакте» с представителями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), демократ назвал столицу Катара (Доха) «Дахо».

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Маски сброшены

Пожалуй, громче всего о президенте США в 2021 году трубили 19 марта, когда он умудрился трижды споткнуться, поднимаясь на борт Air Force One.

Примечательно, что спустя несколько дней Байден вновь споткнулся, торжественно покоряя трап под проливным дождем.

По сей день американцы продолжают припоминать Джо Байдену его выступление в штате Нью-Джерси, после которого он покашлял в кулак и направился здороваться за руку со зрителями.

Не скрылся от внимания общественности и визит президента в элитный ресторан Fiola Mare в Джорджтауне, штат Вашингтон, куда он пришел в сопровождении супруги, но без защитной маски. В тот день СМИ писали, что первое лицо государства нарушил постановление округа Колумбия, запрещающее нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

С журналистами Байден привык общаться свысока. Последние несколько месяцев член Демпартии просто игнорировал вопросы прессы, но бывали случаи, когда профессиональное любопытство могло стоить труженикам пера жизни. К примеру, когда Джо Байден посещал автомобильный завод Ford в штате Мичиган, он запретил корреспонденту спрашивать его про конфликт Израиля и Палестины.

«Нет, не можете [задать вопрос]. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ», — улыбнулся президент США.

Справедливости ради стоит сказать, что за 2021 год Байден смог добиться, казалось, невозможного. Впервые СМИ начали рассуждать о дипломатической «оттепели» между Россией и США. Поводом к тому послужила встреча Байдена и Путина в Женеве, а после и их переговоры по видеосвязи, которые, если верить пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, носили «не дружественный, но взаимоуважительный характер».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации