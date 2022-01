Вспомнить все. О чем забывал Байден в 2021 году

Музыкант и шоумен Александр Пушной в бытность ведущим популярной передачи «Галилео» любил повторять: «Знать все на свете нереально» (после чего следовали откровения про недостижимую мечту и признание собственной гениальности).

Спорить с этой установкой сложно, особенно если ты работаешь в Белом доме, противостоишь крепнущему «трампизму» и периодически созваниваешься с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи. Речь, конечно, про американского лидера Джозефа Байдена: коллекция его перлов и оговорок растет быстрее, чем госдолг Соединенных Штатов.

«Политика Сегодня» вспоминает, какие «осечки» позволил себе глава Белого дома в 2021 году, который, если верить астрологам, для Скорпионов ( под этим знаком зодиака и родился 46-й президент США) выдался особенно тяжелым.

Когда слово – оружие

Забот Байдену и правда хватало: примирение с союзниками из Европы, создание AUKUS, разработка плана по восстановлению экономики, разыгравшийся не на шутку остеоартроз от постоянного преклонения перед активистами Black Lives Matter и так далее. Параллельно нужно было решать важнейшие геополитические вопросы, запускать афганцев в тропосферу и «жонглировать» рейтингами, которые так и норовили «пробить дно».

Неудивительно, что на фоне такой нагрузки подчиненные Байдена в его заявлениях по несколько раз «меняли» должность. Больше всего повезло вице-президенту Камале Харрис: за 2021 год она как минимум трижды становилась президентом США и лишь один раз это было законно (пока действующий глава Белого дома находился под наркозом 19 ноября, страной меньше двух часов управляла госпожа Харрис).

Вице-президент избавлялась от надоедливой приставки еще два раза – в марте и декабре, когда 79-летний Байден выступал перед избирателями и конгрессменами. Назвав Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов, он как ни в чем не бывало продолжал свой спич.

К слову, через несколько дней после первой «инаугурации» Харрис Байден также отметил ее недюжие интеллектуальные способности.

Вообще, так называемые спичрайтеры любят готовить для американского президента «минные поля» из труднопроизносимых названий и имен. Чего только стоит речь Байдена на церемонии вручения медалей Почета военнослужащим, воевавшим в Афганистане и Ираке, где он не смог произнести фамилию и имя главы Пентагона Ллойда Остина.

Название новоиспеченного штамма коронавируса «омикрон» тоже не далось главе Белого дома с первого раза, превратившись в «омникрон». На другом мероприятии работники одного из салонов красоты в штате Огайо, которые помогали родственникам записываться на вакцинацию, в речи Байдена оказались сотрудниками «салуна».

Не стоит забывать и про коварную «эскалацию», подстерегающую американского президента на выступлении перед конгрессом, и про таинственного мирового лидера Владимира Владимировича Клутина, который впервые вышел из тени в апреле 2021 года (речь шла о президенте Владимире Путине).

А какая ловушка притаилась за безобидным словом «флаги», команде Джо Байдена и не снилось. Ругая сторонников нацистской идеологии среди соотечественников, глава государства неверно произнес «нацистские флаги» (flags), в результате чего на всю страну прозвучало непечатное обозначение представителей сексуальных меньшинств (fags).

На втором плане

Джо Байден также постоянно пополняет список не самых важных для него фамилий, встреч и наименований, помнить о которых – ниже достоинства президента США. Скажем, кому придет в голову подучить фамилию и имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона перед личной встречей с ним.

???????? 'I want to thank that fella down under.'



???????? President Biden appears to forget the name of Australian PM Scott Morrison ???? pic.twitter.com/2aCUbUBjdz