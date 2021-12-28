Эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку в готовых печеночных паштетах

Специалисты Роскачества проверили 16 торговых марок мясных и печеночных паштетов, продающихся в России. Результаты проведенного исследования были опубликованы на портале организации.

Исследованная продукция была изготовлена по собственным нормативным документам производителей и упакована в оболочку или пластиковую форму. В восьми продуктах были обнаружены бактерии кишечной палочки, а также клостридии.

«В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсемененности), дрожжей и антибиотиков», — говорится в сообщении Роскачества.

Эксперты организации отметили, что 69% продукции было изготовлено с нарушениями параметров безопасности, качества и достоверности маркировки. В частности в некоторых марках были использованы не указанные на этикетке крахмал и свиная шкурка. Сотрудники Роскачества рекомендуют покупать паштеты со сроком хранения не более 15 суток. Открытые упаковки следует хранить не более двух суток, подытожили в организации.

Диетолог Елена Соломатина предполагает, что кишечная палочка могла попасть в паштеты из готового сырья, передает телеканал «360». По ее словам, в случае отравления рекомендуется выпить абсорбенты.