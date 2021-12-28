Доцент Фененко: переговоры США и России не урегулируют украинский кризис

Предстоящие переговоры Вашингтона и Москвы не урегулируют украинский кризис. Таким мнением поделился доктор политических наук Алексей Фененко.

По словам доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, переговоры России с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности не приведут к конкретному результату. Однако Фененко подчеркнул, что они правы в том, что проводят их. Об этом он рассказал в ходе беседы с РИА Новости.

«На сегодняшний день параметры компромисса между Россией и США не просматриваются. Дело в том, что наши противоречия вокруг Украины носят не сиюминутный, а, скажем так, фундаментальный характер», — высказал свое мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что переговоры между Москвой и Вашингтоном должны затронуть проекты соглашения и договор о гарантиях безопасности. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.