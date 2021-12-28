Украинский футбольный клуб «Верес» оштрафовали за интервью игроков на русском языке

Клуб «Верес», выступающий в Украинской премьер-лиге (УПЛ), наказали за интервью футболистов не на государственном языке.

Ровненский «Верес» был оштрафован по решению контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) за нарушение регламента. Клуб наказали из-за интервью игроков на русском языке после матча 17-го тура УПЛ с киевским «Динамо».

В пресс-службе «Вереса» заверили, что теперь футболисты будут общаться с журналистами исключительно на украинском. Более того, для для игроков и сотрудников команды, которые владеют государственным языком «на недостаточном» уровне, организуют специальные курсы.