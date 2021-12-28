В отношении экс-чиновника из Коктебеля возбуждено уголовное дело за взяточничество

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении бывшего чиновника коктебельской поселковой администрации, пообещавшего местному предпринимателю за взятку решить проблему с пороговыми местами, сообщили в пресс-службе главного управления СК по Крыму и Севастополю.

«В ходе беседы она, представляя в том числе интересы другого ИП, высказала намерения о получении в 2019 году двух торговых объектов. Начальник отдела решил воспользоваться ситуацией и пояснил, что готов за определенную сумму способствовать решению вопроса, хотя заведомо не собирался этого делать», — говорится в сообщении.

Денежное вознаграждение предпринимательница передавала злоумышленнику частями. Обещанная мужчиной помощь ей оказана не была. Инцидент произошел в 2018 году. Во время проверки торговых объектов начальник отделения местной администрации заподозрил, что один из предпринимателей допускает нарушения в своей работе, и пригласил женщину в свой кабинет. В настоящий момент все обстоятельства уточняются, расследование продолжается.