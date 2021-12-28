Жители ФРГ начали получать предупреждения об использовании газа «в поддержку» Путина

Жители Германии перед Рождеством получили неоднозначные подарки с изображением президента России Владимира Путина. Об этом рассказал автор блога «Медвежий угол» на портале «Мир Тесен».

Контент-мейкер рассказал о необычном подарке жителям Германии. Граждане получили открытки с изображением президента России. Замерзающим в собственных домах немцам достался своеобразный намек.

По словам автора блога, на открытке нарисован советский плакат. Под изображением российского лидера красуется надпись.

«Включаешь отопление — поддерживаешь Путина», — говорится в ней.

Такие предупреждения сыплются на жителей ФРГ со всех сторон. Автор блога утверждает, что им приходится мерзнуть в собственных домах. Ради экономии граждане включают отопление только на два часа в сутки. В противном случае, на них набросятся «бдительные» соотечественники за то, что люди «переводят газ».

«Наверняка кто-нибудь бы пожаловался. Но не на использование газа, а нашел бы другой предлог», — заключил контент-мейкер.

Остановка трубопровода «Северный поток — 2» может снизить объемы поставок голубого топлива в Германию, информирует телеканал «360». Берлин нуждается в импорте газа в большом объеме, отмечают СМИ.