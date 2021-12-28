Мурашко предупредил, что пока нет идеального препарата от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что медиками пока не создан идеальный препарат против коронавирусной инфекции.

Несмотря на разнообразие вакцин, которые были выпущены для профилактики коронавируса, ученым пока не удалось разработать идеальный препарат против COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Мурашко во вторник, 28 декабря.

«Мы не имеем идеального лекарства, которое позволяет спасать жизнь на любом этапе, в основном все те препараты, которые сегодня появляются, — это препараты для раннего старта», — подчеркнул глава ведомства.

Россия стала пятой в мире по показателю экспорта вакцин от коронавируса. В 2021 году было выпущено 232,9 миллиона доз, сообщает телеканал «360».