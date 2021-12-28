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Политолог Кедми считает, что Запад не может признать свое поражение на Украине

Политика
Политолог Кедми считает, что Запад не может признать свое поражение на Украине

Власти западных стран не могут открыто признать свое поражение в противостоянии за влияние на украинское государство. Соответствующее заявление сделал экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

По словам израильского дипломата, Вашингтон и Запад не знают, каким образом выпутаться из сетей, в которые сами себя втянули еще в 2014 году. Военно-политический обозреватель уверен, что теперь Украина является для них истинным «наказанием».

Также Кедми подчеркнул, что Запад будет специально затягивать с разрешением украинского конфликта, чтобы он урегулировался без их вмешательства. Он отметил, что признание краха в Киеве серьезно ослабит политическую платформу западных государств на их же территориях.

«Потому что они ничего конструктивного сказать не могут. А признать поражение и уйти они тоже не могут», — указал на безвыходное положении Запада политолог.

Ранее сообщалось, что предложение Российской Федерации Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу о невозможности расширения на восток можно назвать жестким ультиматумом. Об этом рассказал бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

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