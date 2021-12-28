Власти западных стран не могут открыто признать свое поражение в противостоянии за влияние на украинское государство. Соответствующее заявление сделал экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

По словам израильского дипломата, Вашингтон и Запад не знают, каким образом выпутаться из сетей, в которые сами себя втянули еще в 2014 году. Военно-политический обозреватель уверен, что теперь Украина является для них истинным «наказанием».

Также Кедми подчеркнул, что Запад будет специально затягивать с разрешением украинского конфликта, чтобы он урегулировался без их вмешательства. Он отметил, что признание краха в Киеве серьезно ослабит политическую платформу западных государств на их же территориях.

«Потому что они ничего конструктивного сказать не могут. А признать поражение и уйти они тоже не могут», — указал на безвыходное положении Запада политолог.

Ранее сообщалось, что предложение Российской Федерации Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу о невозможности расширения на восток можно назвать жестким ультиматумом. Об этом рассказал бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми.