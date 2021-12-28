В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам по 35 тысяч рублей в месяц

Каждый работающий или получающий пособия от государства россиянин должен получать не менее 35 тысяч рублей. Такое заявление сделал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов, передает Primpress.

Парламентарий считает, что государству необходимо увеличить показатели прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. Он также назвал данное предложение «экономически обоснованным», поскольку оно «сможет ответить» сложившейся в стране ситуации.

«Как можно прожить на 12–13 тысяч рублей, если счета на оплату коммунальных услуг для средней двух-трехкомнатной квартиры доходят до 7–8 тысяч рублей?» — сказал Миронов.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными. Законопроект подготовили депутаты комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Парламентарии считают, что введение 13-й пенсии необходимо из-за высокого уровня инфляции и снижения покупательной способности граждан.