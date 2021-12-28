Российские спортсмены после Олимпиады в Токио получили более 823 млн рублей

Общая сумма призовых выплат российским спортсменам по итогам Олимпийских игр в Токио составила 823 млн 900 тысяч рублей. Об этом рассказал журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Вместе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко Матыцин подвел итоги уходящего 2021 года.

«Общая сумма призовых выплат составила 823 млн 900 тысяч рублей», — заявил министр спорта.

Чернышенко также рассказал о завершающем этапе подготовки российских спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Напомним, что сборная России на Олимпиаде в Токио выиграла 71 медаль, среди которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. В неофициальном медальном зачете российская команда заняла пятое место.