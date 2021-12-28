Врач Поздняков считает, что закрытие границ не повлияет на распространение «Омикрона»

Инфекционист Андрей Поздняков считает, что закрытие государственных границ нецелесообразно из-за высоких темпов распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Главное свойство коронавируса состоит в том, чтобы находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите граждан. Специалист заявил, что COVID-19 относится к «прорывной инфекции», которая всеми силами ищет способ, чтобы распространиться.

«Поэтому можно, например, закрывать всю страну на полгода-год со всем сопутствующим ущербом, а потом открыть границы — и получить эпидемию», — пояснил врач в беседе с РИА Новости.

Припухлости на коже назвали возможным симптомом омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Сыпь появляется на ранних стадиях болезни и держится довольно долго, сообщает телеканал «360».