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Врач Поздняков считает, что закрытие границ не повлияет на распространение «Омикрона»

Общество
Врач Поздняков считает, что закрытие границ не повлияет на распространение «Омикрона»

Инфекционист Андрей Поздняков считает, что закрытие государственных границ нецелесообразно из-за высоких темпов распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Главное свойство коронавируса состоит в том, чтобы находить лазейки в коллективной и индивидуальной защите граждан. Специалист заявил, что COVID-19 относится к «прорывной инфекции», которая всеми силами ищет способ, чтобы распространиться.

«Поэтому можно, например, закрывать всю страну на полгода-год со всем сопутствующим ущербом, а потом открыть границы — и получить эпидемию», — пояснил врач в беседе с РИА Новости.

Припухлости на коже назвали возможным симптомом омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Сыпь появляется на ранних стадиях болезни и держится довольно долго, сообщает телеканал «360».

#коронавирус #закрытие границ #омикрон