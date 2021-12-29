Грета Тунберг отказалась признавать Байдена лидером борцов за сохранение климата

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, известная своей непримиримой борьбой с изменением климата, осудила политику президента США Джо Байдена в сфере экологии. Об этом стало известно из ее интервью для The Washington Post.

Тунберг опровергла ошибочное мнение о том, что американский лидер является главным лицом в вопросах, касающихся спасения планеты. Она отметила, что Байден вовсе не ведет себя как защитник природы, так как именно благодаря ему подростки вынуждены защищать экологию, вместо учебы.

«Я имею в виду, странно, что люди считают Джо Байдена лидером в том, что касается климата, когда вы видите, что делает его администрация. США на самом деле расширяют инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом. Зачем США это делают?» — пожаловалась шведка.

Экоактивистка также выразила крайнее недовольство результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменениях климата, которая проходила месяцем ранее в Шотландии, так как в итоговом документе участники конвенции лишь «впервые упомянули» ископаемое топливо, что «заставляет задуматься».

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«Это заставляет задуматься о том, что они делали все эти десятилетия, даже не упоминая ископаемое топливо в контексте проблемы, которая в значительной степени именно им и вызвана», — заявила Тунберг.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили актеру Дэвиду Духовны от имени Греты Тунберг, обсудив с голливудской звездой «приказы от инопланетян».