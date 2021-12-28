Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил о начале сотрудничества с FBM.ru

Авторитетное интернет-издание FBM.ru пополнило список партнеров Медиагруппы «Патриот». О начале сотрудничества объявил ее глава Николай Столярчук.

Руководитель Медиагруппы «Патриот» выразил уверенность, что сотрудничество с FBM.ru по линии экономического и социального блоков, являющихся наиболее востребованными у читателей, принесет успех. Редактор FBM.ru Светлана Пятахина в свою очередь отметила, что миссия издания — доносить до читателей информацию о ключевых событиях в стране.

«FBM.ru является отличным местом для получения новостей, так как мы четко освещаем каждую новость. Наши журналисты постоянно находятся в курсе событий и идут навстречу новым знаниям. Миссия нашего новостного СМИ — рассказывать об основных событиях страны, доносить до наших читателей много новой и интересной информации», — рассказала она.

Медиагруппа «Патриот» и FBM.ru в рамках сотрудничества будут обмениваться эксклюзивным контентом, а также оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиями в экономической и финансовой областях, сообщает пресс-служба холдинга.