Радий мечты. Уфа готовится перещеголять роскошью Москву за счет России

Неподражаемым каламбуром имя главы Республики Башкортостан Радия Хабирова вплели в модный культурный тренд руководители южных территорий региона.

«Города наши станут символом красоты ради мечты. Хотя правильно в Башкортостане говорить: Радий мечты», — чеканят нетривиальную рифму исполнители рэп-песни, клип на которую опубликован в соцсетях.

На видео отнюдь не молодые люди, для которых сегодняшний рэп сродни вчерашнему року, а вполне солидные мужчины в пиджаках. Чиновники поют (а правильнее сказать читают), что их «союз будет сиять ярче, чем Москва». В комментариях под видео встречается мнение, что авторы «запостили кринж» — в терминологии истинных ценителей подобного музыкального жанра это означает некое странное и пугающее действо. Однако же глава республики в Instagram намекнул, что данное творение следует воспринимать исключительно в ироничном контексте и призвал наслаждаться.

Радостное приплясывание чиновников и воспевание талантов Радия Хабирова, вероятно, можно объяснить грядущими масштабными торжествами. Уфа готовится отметить 450-летний юбилей, в связи с чем предполагается столь же масштабное освоение федеральных средств. Господин Хабиров ранее выразил огромную благодарность президенту РФ Владимиру Путину за придание мероприятию общефедерального статуса и материальную помощь в реализации ряда проектов.

«Начинаем строить дворец борьбы к 2024 году, где уже есть федеральное софинансирование — 1,1 миллиарда рублей. Поддержка будет по каждому объекту из перечня, который мы сейчас определяем. Я абсолютно уверен, что при поддержке президента и правительства России мы достойно встретим 450-летие Уфы», — заявил он, комментируя недавнее обещание Путина постараться приехать на торжества.

Приглашение как нельзя кстати прозвучало из уст корреспондента государственного канала «Башкирское спутниковое телевидение» на недавней президентской пресс-конференции. Путин с пиететом отозвался об Уфе и пообещал выделить дополнительные средства на 450-летие города. Вопрос башкирской журналистки поразительно точно совпал с главной повесткой региональной администрации. Совпадение? Возможно так и подумали в Татарстане, чьи «завистливые взгляды чувствуют» исполнители потенциального хита.

kremlin.ru / Администрация президента России

Профессиональные оценки эффективности российских управленцев наводят на мысль, что Радий Хабиров немало постарался ради мечты. К примеру, в «Национальном рейтинге губернаторов» экспертный консилиум отвел башкирскому руководителю 15-е место. Политолог Николай Евдокимов объяснял прочные позиции Хабирова качеством политического менеджмента — на минувших выборах башкирский глава обеспечил неплохие результаты партии власти.

«Единая Россия» одержала уверенную победу, перекрыв свой региональный результат 4-летней давности и намного превысив среднероссийские показатели. Предсказуемо окончились и выборы в одномандатных округах. При этом в Башкирию было спущено значительное число «парашютистов», которые почти в полном составе попали в Госдуму по партийным спискам «ЕР», — отмечал эксперт.

А вот противовесом для роста курса политических акций Хабирова послужил пресловутый COVID-19. В республике вводились жесткие требования к вакцинации, что обернулось коллективным иском лично к главе республики. Через Верховный суд Башкирии возмущенные граждане потребовали отменить введенные Хабировым антиковидные правила.

Помимо пандемии над городом-именинником сгущались вполне осязаемые тучи: Уфу признали одним из десяти городов с наихудшими показателями по загрязнению воздуха. Соответствующий рейтинг был опубликован в Instagram главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

Федеральное агентство новостей /

И пока Уфа готовится развести тучи промышленных выбросов праздничными фейерверками, а башкирские чиновники демонстрируют искрометный юмор, почти незамеченной прошла новость о сгустившейся тьме над селом Базилевка. Там местные жители тоже пытаются привлечь внимание Хабирова. Не дождавшись помощи от местных властей, они установили фонари уличного освещения на собственные средства. Однако чиновники электричество отключили, объяснив это тем, что «установка фонарей незаконна». Возможно, данный сюжет тоже заслуживает какой-нибудь хлесткой рифмы.