Российские олимпийцы и паралимпийцы вакцинируются перед зимними ОИ в Китае

Российским олимпийцам и паралимпийцам предстоит пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в преддверии Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Такое поручение дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Спортсмены должны будут вакцинироваться до конца 2021 года.

«У нас очень высокий уровень вакцинации среди спортсменов — 85%. Мое поручение — до конца года сборные должны быть вакцинированы», — рассказал журналистам Чернышенко.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут в период с 4 по 20 февраля 2022 года. Они станут 24-ми по счету.