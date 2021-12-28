В Колорадо жертвами стрельбы стали пять человек

Мужчина на автомобиле открыл огонь по людям в Денвере, а затем в Лейквуде. Позже он был ликвидирован прибывшими на место ЧП полицейскими.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Злоумышленник разъезжал по Денверу на машине и стрелял в попадавшихся по дороге прохожих. Полицейские сообщили представителям СМИ, что изначально его жертвами стали две женщины и мужчина на перекрестке Восточной первой авеню и Бродвея в Денвере.

Через некоторое время он застрелил мужчину в районе Чисмер-парка, а после это открыл огонь у здания местной больницы и направился в Лейквуд, где убил еще двоих людей. В результате злоумышленник был застрелен полицейскими. Мотивы нападавшего в настоящее время уточняются.