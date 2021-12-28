Депутата томской думы Ксению Фадееву задержали правоохранители

Правоохранители задержали депутата Томской городской думы Ксению Фадееву, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации издания, задержание Фадеевой проводили сотрудники силовых структур из Москвы. Причина таких мер пока неизвестна. Официальных комментариев от ведомств не поступало.

Несколько дней назад в Тульской области задержали депутата городской думы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.